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كورونا.. احتفال بالطبول وإطلاق نار وزغاريد في مخيم عين الحلوة بلبنان

أخبار العالم العربي

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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق نار كثيف داخل مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، تبين أنه بسبب احتفالات بصدور نتائج سلبية لفحص كورونا لعدد من أبناء الحي.

وأثار المقطع جدلا لما يشكله هذا التجمع من خطر انتقال عدوى كورونا إذا ما كان أحد السكان مصابا بالفيروس.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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