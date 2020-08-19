كورونا.. احتفال بالطبول وإطلاق نار وزغاريد في مخيم عين الحلوة بلبنان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ok8s
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق نار كثيف داخل مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، تبين أنه بسبب احتفالات بصدور نتائج سلبية لفحص كورونا لعدد من أبناء الحي.
وأثار المقطع جدلا لما يشكله هذا التجمع من خطر انتقال عدوى كورونا إذا ما كان أحد السكان مصابا بالفيروس.
احتفالات في شارع الصفصاف في مخيم عين الحلوة واطلاق نار بسبب النتائج السلبية لفحص كورونا للشبيبة المحمولين عالاكتاف🙄🙄 pic.twitter.com/DmUsKTpJCI— رشا الزين (@rashazeinnbn) August 18, 2020
بسبب نتائج كورونا "السلبية".. احتفالات في شارع الصفصاق وتجمعات 🤦🏼♂️ #لبنانpic.twitter.com/wdHDLDgOwx— Nour Al Dein Ayoub (@NourAldeinAyoub) August 18, 2020
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي