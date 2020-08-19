برلماني مصري: السيسي وجه رسالة للمتآمرين على مصر لمراجعة حساباتهم ألف مرة

قال البرلماني المصري أشرف رشاد عثمان، إن توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للجيش، تدفع المتآمرين لمراجعة حساباتهم ألف مرة قبل الإقدام على أي مغامرة.

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وأشار في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري مع قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة رسالة بالتحديات والظروف غير الطبيعية والأوضاع الملتهبة على حدود مصر وبالذات من الجهة الغربية من ليبيا.

ولفت رشاد، إلى أن القوة الكبيرة التي يتمتع بها الجيش المصري، باعتباره واحدا من أفضل 10 جيوش بالعالم تردع الإرهابيين والمتآمرين على البلاد وتدفعهم لمراجعة حساباتهم ألف مرة قبل الإقدام على أي مغامرة غير مأمونة العواقب قد تؤدي إلى هلاكهم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية