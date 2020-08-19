معاقبة طبيب عراقي ادعى اكتشاف علاج لكورونا

أعلنت نقابة الأطباء العراقيين اليوم الأربعاء، منع طبيب من ممارسة مهنته لعام كامل بعد ادعائه اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد.

وقالت النقابة في بيان صحفي، إن "أحد الأطباء ادعى اكتشاف علاج لمرضى كورونا، وحث زملاءه على استخدامه، وبدون الرجوع للضوابط العلمية والطبية في إقرار العلاجات وكيفية استخدامها، مما يعرض حياة المصابين للخطر والضرر المتعمد".

وأضافت، أن "الطبيب تعهد بعدم تكرار المخالفات الواردة في التحقيق بعد انتهاء فترة المنع، ويحال إلى لجنة من الأطباء النفسيين لمعرفة أهليته لممارسة المهنة مستقبلا".

ودعت النقابة "المواطنين ممن تعرضوا للضرر من ممارسات الطبيب، لتقديم شكوى رسمية لدى فرع النقابة في بغداد، بالإضافة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ اللازم ومعاقبة المتسبب وتعويض المتضرر حسب القانون".

المصدر: RT