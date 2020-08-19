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الإمارات تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا خلال شهر

أخبار العالم العربي

الإمارات تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا خلال شهر
AFP
الإمارات صورة تعبيرية أرشيفية
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سجلت الإمارات الأربعاء أكبر عدد في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا على مدى أكثر من شهر، وذلك بعد يوم من تحذير وزير الصحة من احتمال زيادة الحالات في البلاد.

وقال مكتب الاتصالات الحكومي على تويتر: "البلاد سجلت 435 إصابة وحالة وفاة واحدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفاعا من 401 حالة في 12 يوليو ولكن أقل من الحالات التي سجلت في العاشر من يوليو وكانت 473".

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وتراجعت حالات الإصابة اليومية بعد أن بلغت ذروتها في أواخر مايو بتسجيل أكثر من 900 حالة لكن البلاد تشهد زيادات على فترات متقطعة منذ ذلك الحين على الرغم من الاتجاه العام لتراجع الحالات.

وسجلت الإمارات إجمالا 65341 إصابة و367 وفاة، ولم تكشف الحكومة عن بؤر الإصابات والوفيات في البلاد.

المصدر: وكالات

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