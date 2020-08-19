 
مباشر

تونس تعلن الشروع في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد

أخبار العالم العربي

تونس تعلن الشروع في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ok7z

أعلنت السلطات الصحية في تونس عن الشروع في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، تزامنا مع عودة الارتفاع بعدد الإصابات التي تسجل أرقاما قياسية منذ فتح الحدود في البلاد.

وقال الهاشمي الوزير مدير معهد باستور الحكومي إن فريقا يعمل على تطوير لقاح ضد كورونا وما زال في المراحل ما قبل السريرية.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي أن الفريق يملك تجربة سابقة في تطوير لقاح ضد داء الكلب باستعمال تكنولوجيا تلقيح الحمض النووي وسيستعمل التكنولوجيا نفسها.

وصرح بأن المعهد يبذل مجهودا كبيرا بإمكانيات محدودة ويحاول الوصول لنتائج.

ومنذ قرار فتح الحدود في 27 يونيو مع بدء موسم السياحة، سجلت البلاد ارتفاعا لافتا في عدد الإصابات بالفيروس.

وأحصت السلطات الصحية التونسية يوم الثلاثاء 129 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة منذ مارس إلى 2314 حالة توفي منها 57.

وأقرت الحكومة التونسية وجوب التزام الكمامات في الأماكن العامة وخاصة في وسائل النقل والإدارات، كما فرضت إظهار تحاليل سلبية للفيروس لكل مسافر يدخل البلاد مهما كان تصنيف البلد القادم منه.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا