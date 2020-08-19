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مصر.. الحكم على المتهم في قضية "ضحية التذكرة" بالسجن 3 سنوات

أخبار العالم العربي

مصر.. الحكم على المتهم في قضية
Reuters
محكمة مصرية
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قضت محكمة جنايات طنطا في مصر بمعاقبة رئيس قطار طنطا المتهم في قضية وفاة الراكب محمد عيد الشهير بضحية التذكرة بالحبس 3 سنوات.

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وانعقدت جلسات المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة واستمعت هيئة المحكمة لأقوال كمسري القطار، وضباط المباحث مجريا التحريات، واثنين من ركاب القطار وقت وقوع الحادث.

وتعود الواقعة، عندما ألقت مباحث السكة الحديد بطنطا، القبض على كمسري القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، على إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، مما تسبب في مصرع أحدهما.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

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