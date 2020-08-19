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مصر.. السيسي يصدر مرسوما جديدا يطال طلاب الجامعات

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مصر.. السيسي يصدر مرسوما جديدا يطال طلاب الجامعات
Reuters
الرئيس المصري
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرسوما جديدا، يقضي بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ويفرض رسوما جديدة على طلبة الجامعات التي يسرى عليها القانون.

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ووفقا للقانون يفرض رسم سنوي مقداره عشرة جنيهات على الطلاب المقيدين بالجامعات التي يسرى عليها قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والمعاهد الخاضعة لإشراف الوزارة المختصة بالتعليم العالي.

ويحصّل الرسم مع الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل إتاحة تقدمهم بأفكارهم البحثية من خلال المنصات الإلكترونية للصندوق، وكذا إتاحة الدوريات والمجلات العلمية، وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل ذلك الرسم وتوريده للصندوق وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة، ويحصل نقدا أو بأي وسيلة أخرى عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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