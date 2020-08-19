بومبيو يتعهد بــ200 مليون دولار للعراق ويعلن دعم واشنطن لانتخابات مبكرة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن بلاده تدعم الحكومة العراقية في إجراء انتخابات مبكرة، مشيرا إلى تقديم دعم لبغداد بقيمة 200 مليون دولار.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي أعقب لقائه بالوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، إن "واشنطن ملتزمة بدعم العراق.. وندعو لعراق خاليا من الفساد".

من جهته، قال وزير الخارجية العراقي: "سنوقع مع واشنطن مذكرات تفاهم في مجالات عدة".

وأضاف: "الولايات المتحدة الأمريكية حليفة للعراق".

ووصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الاثنين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، على رأس وفد مفاوض لعقد جولة من الحوار الاستراتيجي.

وسيرأس الوفد العراقي في هذه الجولة التفاوضية وزير الخارجية فؤاد حسين، فيما سيترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية مايك بومبيو.

وتأتي جولة المفاوضات هذه تمهيدا للحوار الذي سيقوده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن الجانب العراقي مع الجانب الأمريكي الذي سيقوده الرئيس دونالد ترامب.

وكشف مصدر حكومي عراقي، أمس الثلاثاء، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سيطلب منحا مالية من الولايات المتحدة خلال زيارته إلى واشنطن.

وغادر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، العاصمة بغداد متوجها إلى الولايات المتحدة على رأس وفد حكومي تلبية لدعوة رسمية.

وسيلتقي الكاظمي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا الخميس، وستجري خلال اللقاء مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، إلى جانب مناقشة التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT