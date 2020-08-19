زعيم حزب عراقي لـRT: على الحكومة التطبيع مع إسرائيل

دعا زعيم "حزب الأمة العراقية" النائب الأسبق مثال الآلوسي في تصريح لـRT اليوم الأربعاء، حكومة بلاده إلى التطبيع مع إسرائيل.

وقال مثال الآلوسي لـRT إن "العراق يجب أن يستقر، وهو العامود الفقري للسلام في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف "التطبيع لا يعني إضعاف الدولة العراقية بقدر ما هو تأمين الدولة التي تحفظ حقوق الإنسان العراقي وكرامته".

وأفاد بأن "الشعارات التي يطلقها دعاة الحروب أوصلت العراق إلى ما وصل عليه الآن، ولا يمكن للناس أن يبقوا بهذا الوضع، وتجربتي في الانتخابات كانت خير دليل على وجود رغبة شعبية عراقية بهذا التطبيع".

وأشار الآلوسي إلى أن هناك نحو 500 ألف يهودي عراقي في إسرائيل، ولهؤلاء حقوق في العراق وهم جسر سلام بين البلدين، "لذا أنا أدعو الحكومة للتطبيع".

المصدر: RT