خطف مختار على طريق عام في بعلبك وضح النهار وسط إطلاق نار (فيديو)
تناقت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة إقدام مسلحين مجهولين على خطف مختار في بعلبك وسط النهار ترافق مع إطلاق نار.
وأظهر الفيديو إقدام المسلحين على خطف المختار، وإجباره على ركوب السيارة.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الإشكال وقع على خلفية خلافات مالية بين الخاطفين وأقارب المختار بهدف الضغط عليهم لدفع الديون وعلى الفور حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا لمعرفة هويات الخاطفين.
وقد أطلق سراح المختار بعد وقت قليل.
مسلحون خطفو مختار بلدة الحريقة— bent lebnane (@bental2arz) August 19, 2020
في قضاء الهرمل خضر الرشعيني
بوضح النهار على طريق الكيال بعلبك
نزلو مع زوجته من السيارة
وفرو بهما إلى جهة مجهولة
وتخلل عملية الخطف اطلاق نار بالهوا
دويلة مليشيا
والله يحمي لبنان🖤🥀🇱🇧#لبنان__ينتفض#حزب_الله_الارهابيpic.twitter.com/9NO9ahupOU
*فيديو لعمليّة خطف في وضح النهار 19 آب 2020*— Zahle Dar Salem (@zahledarsalem) August 19, 2020
أقدم مسلحون على خطف مختار بلدة الحريقة في قضاء الهرمل خضر الرشعيني، في وضح النهار على طريق الكيال غرب مدينة بعلبك، بعدما ما انزلوه مع زوجته من السيارة وفروا بهما إلى جهة مجهولة.
وتخلل عملية الخطف اطلاق نار في الهواء من قبل الخاطفين. pic.twitter.com/y2HDTOS9OZ
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي