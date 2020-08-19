خطف مختار على طريق عام في بعلبك وضح النهار وسط إطلاق نار (فيديو)

*فيديو لعمليّة خطف في وضح النهار 19 آب 2020*



أقدم مسلحون على خطف مختار بلدة الحريقة في قضاء الهرمل خضر الرشعيني، في وضح النهار على طريق الكيال غرب مدينة بعلبك، بعدما ما انزلوه مع زوجته من السيارة وفروا بهما إلى جهة مجهولة.

وتخلل عملية الخطف اطلاق نار في الهواء من قبل الخاطفين. pic.twitter.com/y2HDTOS9OZ