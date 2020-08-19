 
مباشر
عاجل
لوكاشينكو يناشد بوتين مطالبة ميركل بعدم التدخل في شؤون مينسك

خطف مختار على طريق عام في بعلبك وضح النهار وسط إطلاق نار (فيديو)

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ok6l

تناقت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة إقدام مسلحين مجهولين على خطف مختار في بعلبك وسط النهار ترافق مع إطلاق نار.

وأظهر الفيديو إقدام المسلحين على خطف المختار، وإجباره على ركوب السيارة. 

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الإشكال وقع على خلفية خلافات مالية بين الخاطفين وأقارب المختار بهدف الضغط عليهم لدفع الديون وعلى الفور حضرت ​القوى الأمنية​ وفتحت ​تحقيقا​ لمعرفة هويات الخاطفين.

وقد أطلق سراح المختار بعد وقت قليل.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا