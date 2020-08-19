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استهداف منزل ناشط مدني في محافظة ذي قار جنوبي العراق (صور)

أخبار العالم العربي

استهداف منزل ناشط مدني في محافظة ذي قار جنوبي العراق (صور)
Reuters
صورة أرشيفية
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأربعاء، بأن منزل ناشط في الاحتجاجات تعرض للاستهداف الليلة الماضية في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

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وقال نقلا عن نشطاء إن "مجهولين فجروا عبوة ناسفة على منزل الناشط محسن الزيدي في حي سومر وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وأضاف، أن "الأضرار كانت مادية فقط ولم يصب الزيدي بأية أضرار".

ويتعرض النشطاء في العراق خلال الفترة الأخيرة إلى استهداف مستمر من قبل "جماعات مجهولة"، كان آخرها نجاة ثلاثة نشطاء من محاول اغتيال في البصرة بعد يومين على اغتيال الناشط تحسين أسامة.

المصدر: RT

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