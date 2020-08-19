 
مباشر
عاجل
لوكاشينكو يناشد بوتين مطالبة ميركل بعدم التدخل في شؤون مينسك

المتحدث باسم الخارجية السودانية المعفي من مهامه يوجه رسالة لحمدوك والبرهان وإسرائيل

أخبار العالم العربي

المتحدث باسم الخارجية السودانية المعفي من مهامه يوجه رسالة لحمدوك والبرهان وإسرائيل
علم السودان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ok50

دعا المتحدث السابق باسم الحكومة السودانية، حيدر بدوي صادق، السودانيين إلى "الصلح مع إسرائيل"، كما دعا السلطة إلى الكشف عما يدور في الخفاء بهذا الشأن.

إقرأ المزيد
إعفاء المتحدث باسم الخارجية السودانية من منصبه
إعفاء المتحدث باسم الخارجية السودانية من منصبه

ووجه صادق، الذي أعفي اليوم من مهامه إثر حديثه عن التطبيع مع إسرائيل، رسالة إلى رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك، قال فيها "احترموا شعبكم واكشفوا له ما يدور في الخفاء بشأن العلاقة مع إسرائيل"، فيما توجه للسودانيين بالقول: "اصطلحوا مع إسرائيل".

كما توجه صادق في رسالته لإسرائيل قائلا: "نحن شعب عريق يعرف مصالحه جيدا. ولن نرضى بعلاقات غير متكافئة كتلك التي أقامها نظام الهوس الديني المباد مع بعض أشقائنا العرب. ولن نطبع علاقاتنا معكم إلا بمنطق الند للند".

من جهة أخرى، دعا الدبلوماسي المعفي من مهامه، الولايات المتحدة "لرفع  اسم السودان المقدس، الذي دنسه الهوس، من قائمة الدول الراعية للإرهاب فورا ولا تتعاملي معنا إلا كند أصيل تحتاجينه كما يحتاجك".

 ولفت صادق إلى أن رسالته هذه كتبها "كمواطن سوداني حر مكنته ثورة شعب حر أن يصدح برأيه، لا كسفير مسؤول في الخارجية فحسب، أعادته الثورة إلى موقعه".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا