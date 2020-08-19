زاسيبكين: يجب ألا يؤدي قرار المحكمة الدولية إلى إنتاج مشكلات جديدة في لبنان

شدد سفير روسيا المنتهية مهامه في لبنان ألكسندر زاسيبكين، على ضرورة ألا يؤدي قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رفيق الحريري، إلى إنتاج مشكلات جديدة في لبنان.

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وأعرب زاسيبكين، عن ارتياحه لحرص رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري و"حزب الله" على حماية الاستقرار الداخلي ومنع الفتنة، مشيرا إلى أن هذا الموقف جيد ومسؤول.

وقال زاسيبكين لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية إن موسكو كانت قد أيدت تشكيل المحكمة الدولية عند ولادتها قبل سنوات، ولم تتدخل في أي أمر يتعلق بها، موضحا أن الموقف المبدئي لروسيا كان ينطلق من ضرورة عدم تسييس التحقيق والمحاكمة، وبالتالي فإنها تستند إلى ثابتتين أساسيتين في مقاربة هذه القضية: الأولى، وجوب ألا يكون الحكم مسيسا، والثانية، وجوب ألا يؤدي صدوره إلى تصعيد في الداخل اللبناني.

وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة اللبنانية، قال زاسيبكين إن روسيا كانت تؤيد تقليديا مبدأ حكومة الوحدة، موضحا بالقول "كنا نقصد بذلك أن تتوافق القوى السياسية الأساسية على برنامج مشترك وأهداف موحدة وليس أن تتخبط في الخلافات داخل مجلس الوزراء، أما الآن فنحن نفضل ألا نركز على التسمية بل يهمنا تشكيل الحكومة في أسرع وقت، على أن تستند إلى قبول الأحزاب السياسية بها، وأن تكون فعالة، وقادرة على إجراء الإصلاحات لمصلحة لبنان واستقطاب دعم المجتمع الدولي والتواصل مع الشرق والغرب".

وأشار زاسيبكين إلى أن باريس تتواصل مع الجميع على قاعدة مشاركة الجميع في الحكومة، وقال: "نحن نتفق معهم في ذلك، أما الأمريكيون فطالما كانوا يصرون على استهداف "حزب الله" ومحور المقاومة وهذا لم يكن مقبولا، وإذا استمر الموقف الأمريكي على هذا المنوال، فإن من شأن ذلك أن يترك آثارا سلبية".

على صعيد آخر، قال الدبلوماسي الروسي، إن رفض بعض الجهات الدولية التنسيق فيما يتعلق بالمساعدات للبنان عقب انفجار مرفأ بيروت، والإصرار على منح المساعدات إلى الشعب مباشرة هو موقف غير سليم.

المصدر: الجمهورية