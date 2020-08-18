شاهد: بعد إعلان فتح الموانئ واستئناف الضخ.. شعلة الإنتاج المتقدة تعاود الظهور في حقل ليبي

نشرت "بوابة إفريقيا الإخبارية" مقطع فيديو أظهر شعلة الإنتاج متقدة إثر استئناف تشغيل أحد الحقول النفطية مع إعلان القيادة العامة في الجيش الليبي فتح الموانئ واستئناف ضخ النفط.

وفي وقات سابق، أعلن آمر حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة في "الجيش الليبي" اللواء ناجي المغربي، أنه لا مانع من فتح الموانئ والمنشآت النفطية بناء على قرار قائد الجيش المشير خليفة حفتر.

وقال المغربي: "تحقيقا لرفع المعاناة عن المواطن بشتي نواحي الحياة والحفاظ علي البنية التحتية والحفاظ علي المنشآت النفطية القائمة من معدات التنقيب وغيرها، لا مانع من فتح الموانئ النفطية للتصرف في النفط والنفط الخام المخزن لإتاحة الفرصة لتوفير الغاز المطلوب لتشغيل الكهرباء والتشغيل لرفع المعاناة عن المواطن".

المصدر: RT