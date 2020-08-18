البرلمان العربي يرحب بقرار المحكمة الخاصة باغتيال الحريري

رحب رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، بالحكم الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

ودعا السلمي إلى "ضبط وتسليم الشخص المدان الذي ارتكب العمل الجبان إلى المحكمة الدولية الخاصة التي أصدرت الحكم، تحقيقا للعدالة ودعما لأمن واستقرار لبنان وصونا لوحدته الوطنية".

وأشار إلى أن هذا سيشكل "ردعا للجهات الراعية والداعمة لهذه الأعمال الإرهابية البشعة".

وأكد، على "أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء حيازة المليشيات والأحزاب للسلاح خارج إطار سلطة الدولة، وضرورة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية".

ودانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الثلاثاء المتهم سليم عياش، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005، بعد محاكمة استمرت 6 أعوام.

المصدر: "عكاظ"