مجلس الوزراء السعودي: المملكة تؤيد كل إجراء دولي يسهم في تكبيل أيدي إيران في المنطقة

تطرق مجلس الوزراء السعودي الذي انعقد يوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى موضوع تمديد حظر السلاح على إيران.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة عصام بن سعيد، أن الاجتماع تناول دعوة المملكة للمجتمع الدولي، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إلى تمديد حظر السلاح على إيران.

وشدد على أن الرياض تأكد على أن رفع الحظر الدولي عن إيران في ما يتعلق بأنواع الأسلحة كافة سواء التقليدية أو غير التقليدية سيفضي لمزيد من الدمار والخراب، وسيزيد من تأجيج حجم الصراعات في المنطقة، التي عانت من التدخلات الإيرانية.

كما أكد أن المملكة تؤيد كل إجراء دولي يسهم في تكبيل أيدي إيران التي وصفها بـ"التخريبية" في المنطقة.

#عاجل#مجلس_الوزراء يتناول دعوة المملكة للمجتمع الدولي، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إلى تمديد حظر السلاح على #إيران والتأكيد على أن رفع الحظر الدولي عن إيران فيما يتعلق بأنواع الأسلحة كافة سيفضي لمزيد من الدمار والخراب، وسيزيد من تأجيج حجم الصراعات في المنطقة.#واسpic.twitter.com/qbhhjosa0d — واس الأخبار الملكية (@spagov) August 18, 2020

المصدر: وكالة الأنباء السعودية