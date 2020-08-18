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بومبيو: نرحب بحكم الإدانة الصادر في قضية اغتيال رفيق الحريري

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بومبيو: نرحب بحكم الإدانة الصادر في قضية اغتيال رفيق الحريري
Reuters LISI NIESNER
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ترحب بحكم الإدانة الصادر عن المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وفي بيان له يوم الثلاثاء، دان بومبيو ما وصفه بـ "استغلال "حزب الله" للمنظومة المالية اللبنانية"، مشيرا إلى أن ذلك وتدهور مؤسسات الدولة في لبنان يقوض السلامة المالية للبلاد وآفاق تعافيها من الأزمة.

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وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد أصدرت يوم الثلاثاء حكم إدانة بحق المتهم سليم جميل عياش في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005.

كما برأت المحكمة 3 متهمين آخرين، وأكدت عدم عثورها على دليل على تورط "حزب الله" والحكومة السورية في جريمة الاغتيال.

المصدر: رويترز

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