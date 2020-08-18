الري المصرية: ملتزمون بسياسة النفس الطويل (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد السباعي، إن مفاوضات سد النهضة ممتدة منذ 9 سنوات وأن المفاوضات الجارية الآن هي استكمال لما سبق.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "ملتزمون بسياسة النفس الطويل لأننا نتحدث على أمر مصيري للشعوب كافة، وهدفنا الأساسي هو تحقيق المصالح المشتركة، ونستهدف التوصل لاتفاق يرضي الأطراف كافة".

وبين السباعي أن وزارة الري أصدرت بيانا بشأن سد النهضة لوضع الرأي العام في الصورة خلال المفاوضات، مؤكدا أن الاجتماع الأخير هو استكمال لسلسلة المفاوضات والاجتماعات طبقا لمخرجات قمة الرؤساء واجتماع وزراء الخارجية والري.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذه الاجتماعات أن يتم تلافي أي ملاحظات بعد أن استلمت الدول الثلاثة مقترحات الدول الأخرى المتعلقة بملء وتشغيل السد، مشيرا إلى أن مصر تسعى لتحقيق اتفاق عادل يرضي جميع الأطراف.

المصدر: وسائل إعلام مصرية