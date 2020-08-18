الجيش اللبناني يرد على نتنياهو حول وجود أسلحة وذخائر في بعبدا اللويزة

نفت قيادة الجيش اللبناني صحة الأنباء المتداولة والادعاءات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، حول إمكانية وجود أسلحة وذخائر في منطقة بعبدا اللويزة في جبل لبنان.

ونشر الجيش اللبناني عبر موقعه في "تويتر" بيانا يؤكد فيه عدم صحة الادعاءات المذكورة.

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وجاء في البيان: " استمعت مديرية المخابرات في الجيش إلى أعضاء المجلس البلدي في منطقة بعبدا اللويزة لاستيضاحهم حول مخاوف أهالي البلدة وأعضاء البلدية من أي انفجار قد يقع في المنطقة، لاسيما قرب مستشفى السان شارل، خصوصا بعد المزاعم التي ساقها رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي له في وقت سابق، حول وجود أسلحة وذخائر في المنطقة المذكورة".

ولفت البيان إلى أن مديرية المخابرات عمدت إلى إجراء كشف بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة على المكان المذكور للمرة الثانية خلال هذا العام، ليتبين عدم صحة المزاعم والادعاءات التي تحدثت عن إمكانية وجود أسلحة وذخائر وأثارت مخاوف المواطنين.

المصدر: الجيش اللبناني