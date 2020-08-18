الأمن اللبناني يعلق على أنباء عن مغادرة الأماكن المنكوبة بتفجير مرفأ بيروت

علقت قوى الأمن الداخلي اللبناني على ما يشاع من أنباء يتم تداولها عبر تطبيق "واتس أب" بخصوص توجب المغادرة الفورية للمتطوعين المتواجدين بالأماكن المنكوبة بتفجير بيروت لأسباب مجهولة.

ونشرت قوى الأمن الداخلي بيانا على "تويتر" أكدت فيه أن هذا الخبر عار عن الصحة، وأنها لم تطلب من المتطوعين المتواجدين في الأماكن المنكوبة في العاصمة المغادرة وإنما تثني على عملهم ودورهم الإنساني في هذه الظروف.

#توضيح خبر يتم تداوله عبر تطبيق whatsapp pic.twitter.com/FFQDOMyoMC — قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 18, 2020

المصدر: قوى الأمن الداخلي اللبناني