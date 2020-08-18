مراسلنا: انفجار ضخم يهز مدينة غزة

أكد مراسلنا في غزة سماع دوي انفجار ضخم هز أرجاء المدينة، إثر استهداف موقع للمقاومة بحي الزيتون في القطاع بقصف إسرائيلي.

وأشار المراسل، إلى أن "الاستهدف لموقع (عبيدة)، التابع للمقاومة شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة بأكثر من 4 صواريخ".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

وأكد بيان للجيش الإسرائيلي، إطلاق صاروخ واحد من القطاع باتجاه المستوطنات، سقط في منطقة مفتوحة دون أن يسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية تذكر.

ومع إطلاق الصاروخ تم تشغيل صفارات الإنذار في مدينة عسقلان بجنوب إسرائيل والمنطقة المحيطة.

المصدر: RT