 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع في غزة ردا على صاروخ من القطاع

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع في غزة ردا على صاروخ من القطاع
AFP MAHMUD HAMS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ojzz

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ واحد، سقط في منطقة مفتوحة دون أن يسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية تذكر.

ومع إطلاق الصاروخ تم تشغيل صفارات الإنذار في مدينة عسقلان بجنوب إسرائيل والمنطقة المحيطة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الأطباء قوله إن طفلتين أصيبتا بجروح طفيفة أثناء التوجه إلى الملجأ.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات على الحدود بين إسرائيل والقطاع في الفترة الأخيرة، حيث قصف الجيش الإسرائيلي مواقع في القطاع، قال إنها تابعة لحركة حماس يوم الأحد، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا