بعض ملفات "محكمة الحريري": القضاء السوري يحكم على نائب وإعلامي لبنانيين بجرم شهادة الزور

قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم أعاد إلى الضوء قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري ومنها ما عرف بشهود الزور والتي أصدر القضاء السوري أحكاما فيها.

وحول تلك الأحكام تحدث رئيس اللجنة القانونية العربية للدفاع عن سوريا حسام الدين حبش لـRT ليذكر بأن القضاء العسكري السوري كان أصدر منذ أشهر أحكاما بحق ثلاثة، اثنان منهم لبنانيان، إضافة إلى السوري الذي عرف بعد انطلاق المحكمة الدولية (عام 2005) بلقب "الشاهد الملك" وهو محمد زهير الصديق.

يقول حبش إن محكمة الجنايات العسكرية الثالثة بدمشق أصدرت في 13 فبراير الماضي القرار رقم 163 القاضي بتجريم كل من: الإعلامي فارس خشان لبناني الجنسية، والنائب اللبناني مروان حمادة، إضافة إلى الجندي السوري المنشق محمد زهير الصديق.

ويضيف حبش أن المحكمة أصدرت أحكامها غيابيا على كل من حمادة وخشان بالسجن 15 عاما، بينما حكمت على الصديق بالسجن المؤبد، وذلك بعدما تم تجريمهم "بجناية القيام بأعمال وخطط عكرت صلات سوريا بالدول الأجنبية وعرضت السوريين لأعمال ثأرية" وأضاف قرار المحكمة للثالث (الصديق) جنايتي "دس الدسائس لمباشرة العدوان على سوريا، وشهادة الزور أثناء تحقيق جنائي"

ويشير حبش إلى أن القضاء السوري يستطيع اعتقال أي واحد من هؤلاء حتى بالنسبة لحاملي الجنسية غير السورية "لأن الصلاحية شخصية للقضاء"

وحول "الصدّيق" الذي حاز شهرة كبيرة في أعقاب انطلاق المحكمة الدولية، يقول حبش إنه "ادعى أنه ضابط وأنه التقى شخصيات مهمة، لكننا أثبتنا للمحكمةالدولية أنه جندي فار من الخدمة".

ويقول حبش إن القضاء السوري لاحق شهود الزور ومن حرضهم، ووصل إلى أحكام فضائية قبل أن تصدر المحكمة الدولية قرارها.

ويشير حبش إلى الدعوى التي حركها ضد نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام وإلى أن إحدى التهم الموجهة إليه كانت الافتراء الجنائي على القيادة السورية.

ويضيف أن حكما صدر بحقه قبل وفاته في العاصمة الفرنسية باريس حيث كان يقيم منذ انشقاقه عن السلطة في سوريا عام 2005.

وحكم القضاء العسكري السوري على خدام عام 2008 بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة.

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT