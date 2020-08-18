نتنياهو يحذر حماس: قد نعود لسياسة الاغتيالات ولسنا مقيدين في هذا الأمر

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس من مواصلة إطلاق البالونات الحارقة، مشيرا إلى أن إسرائيل قد تلجأ إلى سياسة "الاستهداف الشخصي" مجددا.

وقال نتنياهو في حديث مع رؤساء البلديات في مستوطنات غلاف غزة اليوم الثلاثاء: "لقد تبنينا سياسة مفادها أن حكم حريق كحكم قذيفة صاروخية".

وتابع قائلا: "نحن على أهبة الاستعداد والجهوزية لاحتمال خوض جولة أو جولات قتال إذا لزم الأمر. وآمل أننا لن نصل إلى ذلك. لكننا غير مستعدين للقبول باستخدام هذه الوسيلة التي لا مبرر لاستخدامها على الإطلاق".

وأضاف أن حماس "سترتكب حماقة كبرى إذا استمرت في هذا التصرف وهي تحصل في هذه المرحلة بالذات على مؤشرات تدل على ما ستؤول إليه هذه الأمور، وستتذكر بكل تأكيد إلى أين آلت هذه الأمور وأتمنى أن تتذكر حركة "الجهاد الإسلامي" الإرهابية هي الأخرى إلى أين آلت هذه الأمور".

ولفت إلى أنه "إذ لم نتجنب استخدام أي وسيلة، بما في ذلك عمليات الاستهداف الشخصي في حال لزم تطور المعركة ذلك، ونحن لسنا مقيدين بهذا الأمر حاليا أيضا".

بدوره، صرح وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بأن "سياسة ضبط النفس قد انتهت وأن أي شخص تلطخت يداه بالدم سيكون هدفا مشروعا".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بنشوب 39 حريقا بجنوب إسرائيل اليوم الثلاثاء سببتها بالونات حارقة من قطاع غزة.

المصدر: RT+وسائل إعلام إسرائيلية