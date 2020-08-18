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القيادة الفلسطينية: اتفاق الإمارات وإسرائيل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني

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القيادة الفلسطينية: اتفاق الإمارات وإسرائيل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني
@wafagency
القيادة الفلسطينية: اتفاق الإمارات وإسرائيل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني
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اعتبرت القيادة الفلسطينية اتفاق الإمارات وإسرائيل، طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

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وقالت القيادة الفلسطينية في بيان، إن "دولة فلسطين ترفض وتستنكر ما قامت به الإمارات من تطبيع مع دولة الاحتلال وتدعوها للتراجع عن هذا الخطأ التاريخي".

وشددت على أن "منظمة التحرير" هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب وهي وحدها صاحبة الحق بالحديث عنه.

وطالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحمل المسؤولية الكاملة بالدفاع عن قرارات القمم العربية والإسلامية.

كما وجهت القيادة نداء إلى الشعوب العربية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

ودعت الدول العربية إلى وقفة عز وعدم الانجرار إلى المستنقع الإسرائيلي الأمريكي.

المصدر: وكالات

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