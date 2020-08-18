النواب الكويتيون يعلنون موقفهم من التطبيع مع إسرائيل

أصدر 37 نائبا كويتيا اليوم الثلاثاء بيانا أكدوا فيه، على موقف دولة الكويت الثابت بمناهضة التطبيع مع إسرائيل.

وجاء في البيان خلال اجتماع "مجلس الأمة": "الشعب لن يقبل أي تراجع عن التزام حكومة بلاده بقضية العرب والمسلمين الأولى".

وأضاف: "سيبقى الشعب يشد على يد القيادة السياسية في موقفها الشجاع والثابت تجاه القضية على مر السنين، وجرائم الاحتلال لا يمكن أن ننزعها من نفوس أبنائنا".

وتوصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية الولايات المتحدة مؤخرا.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث الخميس الماضي، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات".

المصدر: "القبس الكويتية"