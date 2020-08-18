الأوقاف المصرية: بدون صلاة الجمعة لا نستطيع العيش

أكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية جابر طايع، أن الوزارة تتمنى فتح المساجد لصلاة الجمعة في أسرع وقت، وأن الأمر مرتبط بالوضع الصحي في ظل مواجهة كورونا.

وقال خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب: "لا تريد الوزارة وقف أو تعطيل شعائر الله، وبدون صلاة الجمعة لا نستطيع أن نعيش، وإذا رأت وزارة الصحة أن الحياة عادت لطبيعتها والظروف الصحية تسمح؛ ففتح المساجد لصلاة الجمعة سيكون أمرا طبيعيا وضروريا، والأمر حاليا معروض على لجنة إدارة الأزمة التي ستجتمع غدا الأربعاء".

وأضاف: "يمكن أن تصدر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان توصية للجنة إدارة الأزمة بفتح المساجد لصلاة الجمعة إذا كانت الظروف الصحية تسمح، وتوضح أن اللجنة الدينية تنقل نبض الشارع، مع مراعاة الاعتبارات الصحية وحاجة الشارع لصلاة الجمعة، فبدون صلاة الجمعة لا نستطيع أن نعيش، وأكثر من 25 جمعة توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا، وهذا الأمر يحزننا ونتمنى وندعو الله بزوال الغمة وعودة الحياة لطبيعتها".

وتابع: "ما يخص عودة صلاة الجمعة، فوزير الأوقاف أرسل خطابا إلى لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، يستعلم فيه عن إمكانية عودة صلاة الجمعة، وتم إرسال الخطاب الأسبوع الماضي، وتم تحديد جلسة غد الأربعاء لمناقشة عودة الصلاة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، لأن الأوقاف لا تستطيع أن تنفرد بهذا القرار، فالأمر صحي قبل أن يكون دينيا".

ناصر حاتم - القاهرة