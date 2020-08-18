وسائل إعلام ليبية: قائد حرس الموانئ النفطية يعلن فتح الموانئ واستئناف ضخ النفط

أعلن آمر حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة في الجيش الليبي اللواء ناجي المغربي، أنه لا مانع من فتح الموانئ والمنشآت النفطية بناء على قرار قائد الجيش المشير خليفة حفتر.

وقال المغربي إنه تحقيقا لرفع المعاناة عن المواطن بشتي نواحي الحياة والحفاظ علي البنية التحتية والحفاظ علي المنشآت النفطية القائمة من معدات التنقيب وغيرها، لا مانع من فتح الموانئ النفطية للتصرف في النفط والنفط الخام المخزن لإتاحة الفرصة لتوفير الغاز المطلوب لتشغيل الكهرباء والتشغيل لرفع المعاناة عن المواطن.

وكان المشير خليفة حفتر، قد بحث مع المعنيين مؤخرا عدة نقاط تخص القطاع النفطي، ودور القطاع وقدرته على توفير أولويات المواطن من المحروقات بما يمكّن من تغطية احتياجات الشبكة الكهربائية.

المصدر: بوابة الوسط