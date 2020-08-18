رئيس الأركان الإسرائيلي: "حزب الله" ينتهك القرار 1701

اتهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي "حزب الله" اللبناني، بانتهاك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 حول لبنان، داعيا الحكومة اللبنانية "للسيطرة" على ما يجري بالبلاد.

وقال كوخافي خلال حفل تسليم وتسلم القيادة للعمليات العسكرية في العمق اليوم الثلاثاء، إن "حزب الله" أصبح "جيشا إرهابيا يعمل في بيروت والبقاع وجميع مناطق جنوب لبنان".

وتابع قائلا إن "حزب الله" يخرق القرار الدولي رقم 1701 ويواصل تعزيز قدراته وتسلحه بسلاح دقيق ويحاول استهداف دولة إسرائيل"، مشيرا إلى أن القرار يحظر حيازة سلاح غير حكومي جنوب نهر الليطاني.

واتهم "حزب الله" بمنع مراقبة قوات "اليونيفيل" الأممية، معتبرا أنه يعمل "تحت رعاية عدم مبالاة الحكومة اللبنانية".

واعتبر أن الحكومة اللبنانية "تلغي نفسها أمام "حزب الله" ومكنته من تفريغ القرار 1701 من مضمونه".

وأضاف أنه "آن الأوان لتعزيز ملموس في القدرات والصلاحيات التي تتمتع بها "اليونيفيل"، ومطالبة الحكومة اللبنانية ببسط نفوذها والسيطرة على ما يجري في لبنان في ما يتعلق بالإرهاب والسلاح".

المصدر: RT