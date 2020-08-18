الخرطوم: خلافات في مفاوضات سد النهضة تتعلق بتفسير إجراءات دمج الاتفاقيات

استؤنفت مفاوضات سد النهضة الثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا حول ملء وتشغيل السد والمشاريع المستقبلية على النيل الأزرق، حيث تقدم وزراء الري بتصوراتهم للإجراءات القادمة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الري السودانية أن الدول الثلاث ستعمل على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليمها لرئيس الاتحاد الإفريقي.

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وأضاف أن الدول الثلاث ستعمل على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليم مشروع مشترك لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي بتاريخ 28 أغسطس 2020.

وذكرت الوزارة أن الدول الثلاث تبادلت مقترحاتها للنص النهائي للاتفاقية بصورة متزامنة وتم اختيار ممثلين (قانوني وفني) من كل بلد للمشاركة في دمج النصوص الثلاثة.

وأكدت أن الاجتماعات ستتواصل يوم الأربعاء بعد تسلم محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 16 أغسطس 2020 من رئاسة الاتحاد الإفريقي.

المصدر: وكالة "سونا"