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الخارجية الإسرائيلية ردا على الحكم في قضية الحريري: "حزب الله اتخذ مستقبل الشعب اللبناني رهينة"

أخبار العالم العربي

الخارجية الإسرائيلية ردا على الحكم في قضية الحريري:
Reuters
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علقت الخارجية الإسرائيلية على الحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري قائلة، إن "حزب الله اتخذ مستقبل الشعب اللبناني رهينة".

وقال متحدث بإسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "إن حكم المحكمة التي حققت في مقتل الرئيس الحريري والذي تم الإعلان عنه اليوم جلّي، لا لبس فيه. إن جماعة حزب الله الإرهابية وأفرادها متورطون في جريمة القتل وعرقلة التحقيق". 

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«حزب الله أخذ مستقبل اللبنانيين رهينة خدمة للمصالح الخارجية.. على دول العالم أن تتخذ إجراءات ضد هذه الجماعة الإرهابية لمساعدة لبنان على تحرير نفسه من هذا الخطر".

وأعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أنه لا يوجد دليل على ضلوع قيادة حزب الله أو سوريا، في تفجير عام 2005 الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وأكدت المحكمة براءة ثلاثة من المتهمين (صبرا وعنيسي ومرعي)، ووجدت المحكمة أن المتهم عياش مذنب بصفته شريكا في المؤامرة وارتكاب عمل إرهابي.

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المصدر: رويترز

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