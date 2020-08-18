الصفدي: الاحتلال أساس الصراع الفلسطيني وزواله هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن إعلان إسرائيل وقف الضم والتزام حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، يشكل المتطلب الأساس لحل الصراع.

وأكد الصفدي في محادثات مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن الاحتلال هو أساس الصراع وأن زوال الاحتلال وفق حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة ومبادرة السلام العربية هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام العادل.

كما شدد الطرفان على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للقيام بتحرك فاعل لرعاية وإطلاق مفاوضات للتوصل إلى حل الدولتين وفق القانون الدولي، وحذرا من أن بديل ذلك هو تعميق الصراع ونسف كل فرص تحقيق السلام العادل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية.

من جهته أكد عريقات تثمين دولة فلسطين قيادة وشعبا لمواقف المملكة الثابتة ودورها الرئيس الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة.

كما لفت عريقات إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم.

واستعرض الصفدي وعريقات التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وأكدا استمرار التشاور والتنسيق تنفيذا لتوجيهات قيادة البلدين.

المصدر: وكالات