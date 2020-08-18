سقوط صاروخ على المجمع الرئاسي الأفغاني في كابل

أصيب 6 من أفراد حرس الشرف التابع للرئيس الأفغاني أشرف غني الثلاثاء، إثر سقوط صاروخ على المجمع الرئاسي في كابل.

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وسقط الصاروخ أثناء وابل من الصواريخ على وسط كابل فيما كان مسؤولون يجتمعون في العاصمة لإحياء عيد استقلال أفغانستان الأول بعد المئة، حسب فرانس برس.

وكان غني قد أنهى إلقاء كلمته أمام قصر آرغ الشهير بمناسبة الذكرى، عندما سقط صاروخ في المجمع المترامي ما أدى إلى إصابة ستة من أفراد الحرس الرئاسي، بحسب ما ذكر مسؤولان من القصر لوكالة فرانس برس اشترطا عدم الكشف عن هويتهما.

وكان الرئيس قد انتهى من الفعاليات الاحتفالية ولم يصب بأذى جراء الحادث.

ولم تعلق وزارة الداخلية على الفور على الحادث، لكن المتحدث طارق عريان قال في وقت سابق إن 14 صاروخا أطلقت من عربتين في العاصمة، أصابت معظمها منازل مدنيين.

وقال عريان: "مع الأسف، أصيب عشرة مدنيين بجروح بينهم أربعة أطفال وامرأة"، مضيفا أنه تم توقيف شخصين يشتبه بتورطهما في الاعتداء.

ويقع قصر آرغ في منطقة بالغة التحصين في العاصمة تضم العديد من السفارات، وسمعت صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية.

من جهته دان الموفد الأمريكي إلى كابل روس ويلسون هذا "العمل الإرهابي الجبان".

المصدر: وكالات