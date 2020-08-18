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بوغدانوف وحسين الشيخ يبحثان آفاق تسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

بوغدانوف وحسين الشيخ يبحثان آفاق تسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي
عضو اللجنة المركزية لـ"فتح" حسين الشيخ ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بغدانوف
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بحث ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا، مع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، آفاق تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وتطرق الجانبان، في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، إلى الأسس القانونية الدولية المتعارف عليها لتسوية الصراع، بما في ذلك مبدأ حل الدولتين "فلسطينية وإسرائيلية" تعيشان معا بسلام وأمن داخل حدود عام 1967.

وشدد الجانبان، على "ضرورة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، على أساس المنصة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وفي سياق منفصل، أعرب نائب وزير الخارجية بوغدانوف، عن تعازيه الحارة للوزير حسين الشيخ بالوفاة المأساوية لشقيقه خليل.

المصدر: RT

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