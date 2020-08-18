الرئيس اللبناني يعلق على قرار المحكمة الدولية بخصوص اغتيال الحريري

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون في أعقاب صدور قرار المحكمة باغتيال الحريري، عن أمله بأن "تتحقق العدالة في كل الجرائم المماثلة التي استهدفت قيادات لها بقلوب اللبنانيين مكانة كبيرة".

ونشرت الرئاسة اللبنانية سلسلة من التغريدات عقب صدور قرار المحكمة الدولية، وجاء فيها "ليكن الحكم الذي صدر اليوم عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مناسبة لاستذكار مواقف الرئيس الشهيد ودعواته الدائمة الى الوحدة والتضامن وتظافر الجهود من أجل حماية البلاد من أي محاولة تهدف إلى إثارة الفتنة، لاسيما وأن من أبرز أقوال الشهيد ان لا احد أكبر من بلده"

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الرئيس عون: تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة التي هددت الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وطاولت شخصية وطنية لها محبوها وجمهورها ومشروعها الوطني. — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 18, 2020

وأوضح عون أن تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الحريري ورفاقه يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة التي هددت الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وطالت شخصية وطنية لها محبوها وجمهورها ومشروعها الوطني.

الرئيس عون: نأمل ان تتحقق العدالة في كل الجرائم المماثلة التي استهدفت قيادات لها في قلوب اللبنانيين مكانة كبيرة وترك غيابها عن الساحة السياسية اللبنانية فراغاً كبيراً. — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 18, 2020

الرئيس عون: ليكن الحكم الذي صدر اليوم عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مناسبة لاستذكار مواقف الرئيس الشهيد ودعواته الدائمة الى الوحدة والتضامن وتضافر الجهود من اجل حماية البلاد من أي محاولة تهدف الى اثارة الفتنة، لاسيما وان من ابرز اقوال الشهيد ان "لا احد اكبر من بلده". — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 18, 2020

وأعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أنه لا يوجد دليل على ضلوع قيادة حزب الله أو سوريا، في تفجير عام 2005 الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وأكدت المحكمة براءة ثلاثة من المتهمين (صبرا وعنيسي ومرعي)، ووجدت المحكمة أن المتهم عياش مذنب بصفته شريكا في المؤامرة وارتكاب عمل إرهابي.

المصدر: موقع الرئاسة اللبنانية