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السفير السعودي في بيروت ينفي ما نسب إليه بخصوص محاكمة الحريري

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السفير السعودي في بيروت ينفي ما نسب إليه بخصوص محاكمة الحريري
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نفى السفير السعودي في لبنان وليد بخاري ما نسب إليه من تصريحات نشرتها إحدى الصحف بشأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري.

وأعاد السفير نشر تغريدة أخرى لموقع "جريدة اللواء"، على "تويتر" بعنوان السفارة السعودية تنفي خبرا منسوبا لبخاري بشأن المحكمة الدولية.

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السفير السعودي في بيروت ينفي ما نسب إليه بخصوص محاكمة الحريري

وجاء في التغريدة، أنه "إشارة إلى الخبر المنشور في إحدى الصحف والمنسوب لسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري بشأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الشهيد رفيق الحريري، تود السفارة أن توضح أن هذا الخبر عار عن الصحة، وأن السفير لم يتحدث للصحيفة التي لم تسعفها المهنية وأخلاقيات الصحافة في التدقيق بصحة الخبر قبل نشره، والمتمعن بمحتوى الخبر المفبرك سيفهم المغزى من نشره وأن المقصود فيه التشكيك بعدالة المحكمة الدولية، كما أن السفارة تحتفظ بحقها القانوني في هذا الشأن".

وكانت صحيفة "البلاد" البحرينية نسبت للسفير بخاري قوله: "قرار المحكمة الخاصة بلبنان حول اغتيال الرئيس رفيق الحريري فرصة ذهبية لإقصاء حزب الله عن المشهد السياسي في لبنان".

المصدر: وكالات

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