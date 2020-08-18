غرينبلات يعلق على موضوع "تعليق الضم" في إطار التطبيع مع الإمارات

قال المبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، إن إسرائيل لم تتنازل عن فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية في إطار اتفاق تطبيع العلاقات مع دولة الإمارات.

وأضاف غرينبلات في مقابلة عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء "يجب أن ننظر إلى الكلمات التي تم اختيارها من قبل الأطراف الثلاثة في الاتفاق الرسمي وهي تعليق، سنتعامل مع قضية الضفة الغربية مع الوقت".

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وبخصوص شراء الإمارات أسلحة متقدمة من الولايات المتحدة التي واجهت معارضة إسرائيلية، عقب غرينبلات أنه يعتقد أن الإداراة الأمريكية لن توافق على أمر يضع اسرائيل في خطر. وقال: "من الممكن أن إسرائيل أظهرت مرونة بصفقة سلاح مع الامارات، لكنني لست قلقا حيال ذلك".

وهنأ غرينبلات إسرائيل والإمارات على الاتفاق، مشيرا إلى تأييده فرض السيادة على مناطق في الضفة الغربية لكنه لا يؤيد استخدام مصطلح "ضم"، وقال إنه "في إطار خطة السلام الأمريكية يتم استخدام مصطلح مختلف من أجل تغيير المصطلح الخاطئ الذي غرس على مدار السنوات".

وتابع قائلا: "أنا أعتقد أنه يجب أن نحارب ببطء والتعامل مع الأمر خطوة بخطوة، الولايات المتحدة اعترفت بالفعل بالتاريخ اليهودي في يهودا والسامرة".

وقال إنه يؤيد قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعليق "الضم" بعد الاتفاق مع الامارات، لكن يجب إن لا يتم فقدان البوصلة ويحب أن يعود هذا الموضوع إلى طاولة النقاشات لاحقا.

المصدر:i24news.tv