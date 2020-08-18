الرئيس الجزائري يسخر من ممارسات تكاد أن تأخذ "الاقتصادي الوطني" إلى الهاوية

سخر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من التجار القائمين بتصدير السيارات من بلاده التي لا تنتجها، وسأل الأشخاص الذين يزعمون تصدير السيارات إلى الخارج: "أين هي هذه المركبات؟".

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وقال إن هؤلاء الأشخاص يستوردون سيارات ثم ينفخون عجلاتها، قائلا: "ماذا تصدر الهواء الذي ملأت به العجلات، وتأخذ 50 بالمائة من قيمة التصدير؟".

وأشار الرئيس تبون، إلى أن هذه الممارسات كادت أن تأخذ الاقتصادي الوطني إلى الهاوية.

وأعلن الرئيس تبون، أنه يجب على هؤلاء المصدرين اقتحام الأسواق الإفريقية وحتى الأوروبية.

وأضاف خلال إشرافه اليوم على الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، أنه من غير المعقول عدم وجود بنك في إفريقيا أو بنك مشترك مع أي دولة، من أجل اقتحام الأسواق وتنظيم وتحسين الخدمات أكثر خاصة في قطاع النقل.

المصدر: "النهار"