سوريا .. قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في ريف تل أبيض

قتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وجرح آخرون في انفجار سيارة مفخخة في ريف مدينة تل أبيض التي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا

ونقلت وزارة الإعلام السورية عن مصادر محلية أن الانفجار استهدف إحدى نقاط الفصائل الموالية لأنقرة في قرية العدوانية غرب مدينة رأس العين في ريف الرقة الشمالي، وأدى إلى مقتل 3 من أراد تلك الفصائل.

كذلك ذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار الذي هز المنطقة، استهدف حاجزا تديره الفصائل الموالية لأنقرة، وأدى إلى مقتل 4 منهم، وأوضحت أن القتلى هم من أفراد الحاجز بينما كان عدد من المدنيين بين الجرحى.

وكانت المدينة شهدت في السابع من الشهر الماضي انفجار سيارة مفخخة أسفر عن قتلى وجرحى، وذلك بعد اشتباكات عنيفة بين فصيل السلطان مراد وفيلق الشام وأحرار الشرقية استخدمت فيها أسلحة ثقيلة.

أسامة يونس - دمشق