مكتب نتنياهو: اتفاق السلام مع الإمارات لا يشمل أي صفقة سلاح وواشنطن تحرص على تفوق إسرائيل العسكري

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن اتفاق السلام مع الإمارات لم يشمل أي موافقة إسرائيلية على أي صفقة لبيع أسلحة أمريكية إلى الإمارات.

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وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو اليوم الثلاثاء، أنه "منذ البداية، رفض رئيس الوزراء نتنياهو بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-35 وأسلحة متطورة أخرى لدول في المنطقة أيا كانت، بما فيها دول عربية تصنع السلام مع إسرائيل".

وأضاف البيان أن نتنياهو أعرب عن هذا الموقف مرة تلو الأخرى أمام الإدارة الأمريكية، مشددا على أن هذا الموقف لم يتغير.

وتابع البيان: "تم التأكيد على رفضه المتسق لبيع طائرات إف-35 في يوم 2 يونيو بعد أن تحدث رئيس هيئة الأمن القومي، بناء على طلب رئيس الوزراء، مع قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء نوركين".

وأشار البيان إلى أنه "في يوم 8 يوليو بعث رئيس الوزراء نتنياهو رسالة خطية إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، من خلال السفير فريدمان، أوضح فيها أن الموقف الإسرائيلي ساري المفعول ولم يتغير حتى بعد التوصل إلى اتفاقيات سلام".

وأوضح أنه "في يوم 3 أغسطس وبموجب إيعاز من رئيس الوزراء نتنياهو التقى السفير الإسرائيلي لدى واشنطن رون ديرمر مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وأكد مرة أخرى وبشكل لا لبس فيه على الرفض الإسرائيلي لبيع طائرات إف-35 ومنظومات أسلحة متقدمة أخرى لدول في الشرق الأوسط أيا كانت".

وأوضح البيان أن اتفاقية السلام مع الإمارات لا تشمل أي بند يتناول هذا الشأن، والولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أنها ستحرص دائما على التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي.

المصدر: RT