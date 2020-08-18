تونس.. سعيد يترأس قائمة السياسيين الأكثر ثقة.. فمن يتذيلها؟

تصدر الرئيس التونسي قيس سعيد البارومتر السياسي لشهر أغسطس بـ54 بالمائة لأكثر السياسيين ثقة، متبوعا بالقيادي في حركة النهضة ووزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي بـ43 بالمائة.

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وأبرز البارومتر الذي أنجزته مؤسسة سبر الآراء "سيغما كونساي" بالتعاون مع جريدة "المغرب"، أن عضو البرلمان والكاتب التونسي الصافي سعيد احتل المرتبة الثالثة بـ28 بالمائة.

تلاه الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي بـ23 بالمائة، فرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بـ21 بالمائة، يليها السياسي أحمد نجيب الشابي بـ17 بالمائة.

في حين تراجع رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ بـ20 نقطة كاملة في شهر واحد، ليصبح 13 بالمائة.

أما بخصوص مؤشر انعدام الثقة كليا في السياسيين، فنجد رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في المقدمة بـ67 بالمائة، بحسب ما ورد في جريدة "المغرب" الصادرة اليوم الثلاثاء.

وتبعه رئيس الحكومة السابق ورئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد بـ60 بالمائة، وأمين عام حزب العمال حمة الهمامي ونبيل القروي بـ59 بالمائة لكليهما ثم الثنائي رئيس الحكومة الأسبق والقيادي بالنهضة علي العريض ورئيسة الدستوري الحر عبير موسي 54 بالمائة.

المصدر: موزاييك أف أم