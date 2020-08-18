خالد بن سلمان يبحث مع قائد الجيش الباكستاني الأمن الإقليمي!

بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، في الرياض يوم أمس الاثنين، مع قائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا، الذي يزور المملكة حاليا موضوع الأمن الإقليمي.

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وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في الجانب العسكري والدفاعي، وكذلك تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" انه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في الجانب العسكري والدفاعي.

وعن لقائه بقائد الجيش الباكستان، كتب بن سلمان في تغريدتين بنفس المحتوى، واحدة بالعربية وأخرى بالإنجليزية: "التقيت اليوم مع أخي سعادة د. الجنرال قمر باجوا، رئيس أركان الجيش الباكستاني. ناقشنا العلاقات الثنائية والتعاون العسكري ورؤيتنا المشتركة للحفاظ على الأمن الإقليمي".

Met today with my brother, H.E. General Qamar Bajwa, Pakistan's Chief of Army Staff. We discussed bilateral relations, military cooperation, and our common vision for preserving regional security. pic.twitter.com/PeDRCErx0i — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) August 17, 2020

التقيت اليوم أخي معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر باجوا، تناولنا العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون العسكري ورؤية بلدينا المشتركة لصون الأمن الإقليمي. pic.twitter.com/t434Dx6BuC — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) August 17, 2020

وكانت سفارة باكستان في الرياض، قد أعلنت أمس أن قائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا، وصل للسعودية فجأة لحل خلاف سياسي بدأه كبير دبلوماسيي بلاده يهدد تمويلا سعوديا يشكل شريان حياة لباكستان.

وشاب التوتر العلاقات الوطيدة بين السعودية وباكستان، بعد انتقاد حاد وجهه كبير الدبلوماسيين الباكستانيين وزير الخارجية شاه محمود قريشي للمملكة بشأن كشمير.

وكان قريشي، انتقد، في مقابلة متلفزة، يوم 5 أغسطس الجاري، المملكة العربية السعودية "لعدم إدانتها التصرفات الهندية في كشمير، وهدد بدعوة منظمة المؤتمر الإسلامي لبحث الموضوع وعقد اجتماع خارج التحالف الإسلامي لبحث القضية".

المصدر:"واس"+RT