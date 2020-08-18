تدوينة لإمام الحرم المكي السابق عن نكاح الزوجات في الجنة تثير جدلا

أثارت تدوينة للداعية السعودي عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق جدلا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وغرد الكلباني أمس الاثنين على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، قائلا: "إن أزواج أهل الجنة ليغنِين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قطُ.. الحديث".

وأضاف أن هناك في الجنة "لا عمل، لا شقاء، لا جوع، لا عري، لا ظمأ، لا خوف، لا هم، ولا شمس ولا زمهرير . يا الله، إنا نسألك الجنة".

هناااااك، في الجنة لا عمل، لا شقاء، لا جوع لا عري، لا ظمأ، لا خوف، لا هم، ولا شمس ولا زمهرير.



يا الله، إنا نسألك الجنة — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) August 17, 2020

ليرد عليه أحد التابعين قائلا: "هناك لا غناء ولا معازف كما تفضلت يا عادل"، وقال آخر: "يقال إن كل محرم في الدنيا حلال في الآخرة.. مقولتك هذه تثبت حرمة الغناء .. ولا وش رايك".

وأنتم اختصرتم كل مشكلات الأمة في الغناء!!!

التغريدة في الجنة حشرتم الغناء حشرا

كأنها قضية المسجد الأقصى! https://t.co/qUqjrnETWJ — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) August 17, 2020

فرد عليه الكلباني: "نكاح الزوجات حلال في الدنيا.. وش رايك؟"، وأضاف: "أنتم اختصرتم كل مشكلات الأمة في الغناء.. التغريدة في الجنة حشرتم الغناء حشرا كأنها قضية المسجد الأقصى".

نكاح الزوجات حلال في الدنيا!

وش رايك؟ https://t.co/l6OB1IGit4 — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) August 17, 2020

ويعد الداعية السعودي عادل الكلباني من الدعاة المعروفين بآرائهم المثيرة للجدل، وإباحته لسماع الموسيقى والأغاني، والحفلات في السعودية، والاحتفالات، في عهد الانفتاح.

المصدر: RT