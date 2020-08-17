مصر.. شقيق أحد ضحايا عقار قصر النيل يكشف عن شبهة جنائية في حادث الانهيار (فيديو)

كشف أحمد عبد الله عبد الحافظ شقيق أحد ضحايا عقار شارع قصر النيل، أن لديه صورا تؤكد وجود شبهة فى حادث انهيار العقار.

وأوضح أن لديه مستندات تكشف قيام إحدى الشركات العاملة بالعقار بإزالة بعض الجدران في الدور الثاني والثالث، وتابع: "أنا لم أقل أنهم متعمدون أن يدمروا العقار ولكن هذا الأمر يستدعى التحقيق".

وأضاف أنه منذ ثلاث أيام وهو ينتظر أمام العقار المنكوب لاستخراج جثة شقيقه كرم، لافتا إلى أنه تسلمها اليوم ويعمل على إنهاء تصاريح الدفن.

وصرح بأن شقيقه يعمل منذ 20 عاما في أحد مكاتب المحاماة بالعقار ويبيت فيه، كونه غير متزوج.

وتمكنت قوات الحماية المدنية وأجهزة محافظة القاهرة من إنقاذ 14 شخصا وإسعاف اثنين بالموقع ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر، من موقع العقار المنهار وانتشال جثة لعامل من ذات العقار عصر الاثنين.

وكشفت التحريات، أن العقار المنهار رقم 50 شارع قصر النيل يقع على مساحة 1500 متر ومكون من أرضي وأربعة أدوار.

المصدر: "اليوم السابع"