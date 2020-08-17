النواب الليبي: زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري لطرابلس دليل دعمهما للإرهاب (فيديو)

قال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، إن تركيا وقطر وراء المليشيات والمجموعات الإرهابية الموجودة في ليبيا.

وأضاف عبر فضائية "المحور"، أن تواجد وزيري الدفاع التركي والقطري في طرابلس اليوم دليل على دعمهما المليشيات الموجودة في طرابلس.

وأكد أن الشعب الليبي يرفض الإرهاب، مشيدا بتكاتف مصر ودعمها لليبيا.

ولفت إلى أن "الجيش الوطني الليبي" مستعد لمواجهة أي تحرك إرهابي من قبل قطر وتركيا.

ووصل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، ونظيره القطري خالد بن محمد العطية إلى طرابلس، في زيارة مشتركة التقيا خلالها بمسؤولي "حكومة الوفاق" الليبية.

وأكد أن قطر وتركيا تدعمان الجماعات الإرهابية في ليبيا بشكل علني، منوها إلى أن اللقاء القطري التركي داخل الأراضي الليبية يهدف إلى توجيه رسالة لمصر والداخل الليبي بأنهما متواجدان في ليبيا ويدعمان الجماعات المسلحة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية