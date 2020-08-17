نائب وضابط مخابرات مصري سابق لـRT: سرت والجفرة خط أحمر حتى لو اجتمع العالم كله

قال ضابط المخابرات الحربية السابق وعضو مجلس النواب المصري وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي اللواء تامر الـشهاوي، إن مصر حذرت أن سرت والجفرة خط أحمر.

وأضاف الـشهاوي في تصريح لـRT: "سرت والجفرة خط أحمر حتى لو اجتمع العالم كله وليس تركيا وقطر والوفاق فقط".

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وتابع قائلا: "على الرغم من كافة الدعوات الدولية إلى التهدئة في ليبيا وسحب المرتزقة، يبدو أن تركيا وقطر تخططان لتسعير حرب إقليمية، ومن أجل معركة سرت، التي وصفتها مصر بالخط الأحمر.

وتابع: "من المؤكد أن زيارة وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار والقطري خالد بن محمد العطية إلى طرابلس يوم الاثنين، ولقاء عدد من المسؤولين في حكومة الوفاق هو رسالة شديده الخطورة وتسعير لحرب إقليمية ومن أجل بحث الملفات العسكرية وأهمها بالطبع الموقف العسكري حول سرت والجفرة".

وشدد على أن الأفق ينذر بما لا يحمد عقباه في حال إصرار المحور التركي القطري ومن يدعمه على إسناد حكومة الوفاق، في المضى قدما نحو "الانتحار على أبواب سرت والجفرة".

وأوضح أن الغموض لا يزال يكتنف تصرفات المجتمع الدولي نحو ليبيا وبقاءه جالسا في مقاعد المتفرجين وإطلاق يد العابثين والحيلولة دون إيقاف هذا العبث بشكل جاد وهو الأمر الذي أصبح مسار تساؤل الشارع الليبي والمصري والعربي والإفريقي.

المصدر: RT - ناصر حاتم