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وزارة الري السودانية تكشف عن مناسيب المياه في النيل

أخبار العالم العربي

وزارة الري السودانية تكشف عن مناسيب المياه في النيل
Reuters
موقع التقاء نهري النيل الأزرق والنيل الأبيض قرب العاصمة السودانية الخرطوم
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أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية في بيانها اليومي، أن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية الإثيوبية ليوم الثلاثاء، سينخفض إلى حدود 600  مليون متر مكعب.

وقالت اللجنة إن المناسيب ليوم الثلاثاء ستكون على النحو التالي:

- الدمازين – سنار، سيشهد إنخفاضا في حدود 8 سم.

- سنار - الخرطوم، سيشهد استقرارا.

- الخرطوم - شندي، سيشهد استقرارا.

- شندي -عطبرة، سيشهد استقرارا.

- خشم القربة - عطبرة، سيشهد استقرارا.

- عطبرة - سد مروي، سيشهد استقرارا.

- سد مروي - الدبة، سيشهد ارتفاعا في حدود 3 سم.

- الدبة - دنقلا، سيشهد استقرارا.

وتوقعت لجنة الفيضانات أن تكون مناسيب النيل في المحطات الرئيسية يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء مستقرة، حيث سجلت مدينة ود مدني يوم الاثنين 20.50 متر ويتوقع أن تسجل 20.40 متر الثلاثاء، و20.25 متر يوم الأربعاء فيما كان أعلى منسوب سجلته محطة مدني 21 مترا في شهر أغسطس 1946.

أما بخصوص محطة الخرطوم فقد سجلت الاثنين 17.06 متر ويتوقع أن تسجل الثلاثاء 17.03 متر والأربعاء 17.00 مترا.

وبالنسبة لمحطة شندي، فقد تم تسجيل 17.79 متر يوم الاثنين، ويتوقع أن تسجل 17.79 متر و17.75 متر يومي الثلاثاء والأربعاء.

المصدر: سونا

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