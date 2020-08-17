خفر السواحل الإماراتي يشتبك مع 8 قوارب مخالفة

أعلن جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في الإمارات أنه "طبق قواعد الاشتباك" على 8 قوارب صيد انتهكت المياه الإقليمية للدولة، لم تمتثل لأوامره.

وأوضح الجهاز في بيان نشرته وكالة "وام" أن دوريات تابعة له رصدت ظهر الاثنين 17 أغسطس أن عددا من قوارب الصيد دخلت المياه الإقليمية للإمارات شمال غرب جزيرة صير بونعير.

وأضاف أن زوارق حرس السواحل قامت بمحاولة إيقاف قوارب الصيد المخالفة لكنها لم تمتثل للأوامر.

ثم تم تحريك 3 زوارق مطاردة للدعم والإسناد حيث تم التأكد من وجود 8 قوارب صيد مخالفة "وعليه تم تطبيق قواعد الاشتباك".

المصدر: وام