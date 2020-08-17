على خلفية عمليات الاغتيال.. إعفاء مدير الأمن الوطني في البصرة

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول اليوم الاثنين، إعفاء مدير الأمن الوطني في محافظة البصرة من منصبه.

وقال في بيان صحفي: "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، رئيس جهاز الأمن الوطني يعفي مدير الأمن الوطني في محافظة البصرة من مهام عمله".

وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في وقت سابق من اليوم، إقالة قائد شرطة محافظة البصرة الفريق رشيد فليح من منصبه.

المصدر: RT