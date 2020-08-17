مراسلتنا: القوات الإسرائيلية تطلق النار على شاب فلسطيني بشبهة محاولته تنفيذ عملية طعن (فيديو)

قالت مراسلة RT في القدس مساء يوم الاثنين، إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على شاب فلسطيني بشبهة محاولته تنفيذ عملية طعن بمنطقة باب حطة داخل البلدة القديمة من القدس.

وأضافت مراسلتنا أن محيط البلدة القديمة يشهد استنفارا أمنيا إسرائيليا.

وذكرت المراسلة نقلا عن شهود عيان، أن القوات الإسرائيلية أغلقت المسجد الأقصى واعتدت على المصلين، عقب أنباء عن إطلاق النار على شاب فلسطيني.

وأشار الهلال الأحمر إلى أن طواقم منعت من الدخول لمحيط باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى.

من جهتها أفادت القناة "13" العبرية بأن أحد عناصر الشرطة أصيب إثر عملية طعن بمنطقة باب حطة في القدس.

المصدر: RT